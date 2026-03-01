La tv di Stato iraniana ha confermato la morte dell'ayatollah Ali Khamenei nell'attacco di ieri condotto da Stato Uniti e Israele. L'annuncio ufficiale è arrivato alle 5 ora locale - le 2.30 in Italia - mentre venivano trasmesse immagini d'archivio con lo schermo listato a lutto. E oggi, ha annunciato il capo del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, Ali Larijani, inizierà il processo di transizione per la successione alla Guida suprema.

A guidarlo saranno il presidente iraniano Masoud Pezeshkian e due alti funzionari, ha confermato Ali Larijani, dopo le notizie arrivate dalla tv di Stato, che ha indicato i due funzionari nel capo della magistratura Gholamhossein Mohseni Ejei e in un altro funzionario del consiglio giudiziario del Paese. "I gruppi che cercano di dividere l'Iran dovrebbero sapere che non lo tollereremo", ha avvertito il capo del consiglio supremo per la sicurezza, esortando gli iraniani a restare uniti.

La minaccia dei Pasdaran e la replica di Trump

Dopo l'attacco, che ha ucciso anche altre importanti figure del regime, i Pasdaran hanno minacciato "l'offensiva più feroce della storia" contro Stati Uniti e Israele. "La più feroce offensiva della storia delle Forze armate della Repubblica islamica inizierà da un momento all'altro contro i territori occupati (Israele, ndr) e le basi terroristiche americane", affermano i Guardiani della rivoluzione.

Immediata la replica di Donald Trump che in un post su Truth avverte: "L'Iran ha appena dichiarato che oggi colpirà molto duramente, più duramente di quanto abbia mai fatto prima. È meglio che non lo facciano, però, perché se lo faranno, li colpiremo con una forza che non è mai stata vista prima".

Nuove esplosioni a Dubai, Doha e Manama

Nuove esplosioni questa mattina a Dubai, Doha e Manama per il lancio di missili dall'Iran. Lo riferiscono testimonianze locali.

Centinaia di iracheni hanno inoltre tentato di assaltare la super blindata Zona verde a Baghdad, dove si trova l'ambasciata americana, in segno di protesta. Lo ha riferito l'Afp, con una fonte della sicurezza che ha detto che "i tentativi sono stati respinti finora, ma continuano a provarci".

Intanto oggi di nuovo sono state sentite esplosioni nei pressi dell'aeroporto di Erbil, nel nord dell'Iraq, dove si trova una base che ospita soldati della coalizione a guida Usa.