Iran, l'intervento del Papa: "Ho parlato con Trump e gli ho chiesto di porre fine alla guerra"

(Adnkronos) - Porre fine alla guerra di Usa e Israele contro l'Iran, o comunque di trovare un percorso per arrivare a trattative per la pace, entro Pasqua. E' la richiesta avanzata dal Papa in una conversazione con il presidente degli Stati Unitii Donald Trump. Lo ha spiegato lo stesso Leone XIV oggi, martedì 31 marzo, all’uscita da Villa Barberini a Castel Gandolfo prima di fare rientro in Vaticano.

“Ho parlato con Trump e gli ho chiesto di porre fine alla guerra", ha detto Leone in inglese, o comunque che si arrivi a trattative per un percorso di pace. “La festa della Pasqua - ha osservato il Pontefice - dovrebbe essere il tempo più santo, più sacro di tutto l’anno, tempo di pace, di molta riflessione; come tutti sappiamo nel mondo in tanti posti stiamo vedendo tanta sofferenza, tanti morti, anche bambini innocenti. Continuamente facciamo appello per la pace ma purtroppo c’è tanta gente che promuove l’odio e la violenza, la guerra”. Da qui il suo nuovo appello: “Faccio un nuovo appello invitando tutti i cristiani a vivere questi giorni riconoscendo che Cristo è ancora crocifisso oggi. Cristo soffre ancora oggi negli innocenti, in quelli che stanno soffrendo per la violenza, l’odio e la guerra. Preghiamo per le vittime della guerra, che ci sia una pace nuova, rinnovata, che può dare nuova vita a tutti “. Leone ha quindi auspicato che “la guerra finisca prima di Pasqua".