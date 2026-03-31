Iran, il Papa: "La guerra finisca prima di Pasqua, tanti morti, anche bambini innocenti"

(Adnkronos) - Porre fine alla guerra di Usa e Israele contro l'Iran entro Pasqua, o comunque trovare un percorso per arrivare a trattative per la pace. E' l'auspicio del Papa nel nuovo appello rivolto oggi, martedì 31 marzo, all’uscita da Villa Barberini a Castel Gandolfo prima di fare rientro in Vaticano.

“La festa della Pasqua - ha osservato il Pontefice - dovrebbe essere il tempo più santo, più sacro di tutto l’anno, tempo di pace, di molta riflessione; come tutti sappiamo nel mondo in tanti posti stiamo vedendo tanta sofferenza, tanti morti, anche bambini innocenti. Continuamente facciamo appello per la pace ma purtroppo c’è tanta gente che promuove l’odio e la violenza, la guerra”. Da qui il suo nuovo appello: “Faccio un nuovo appello invitando tutti i cristiani a vivere questi giorni riconoscendo che Cristo è ancora crocifisso oggi. Cristo soffre ancora oggi negli innocenti, in quelli che stanno soffrendo per la violenza, l’odio e la guerra. Preghiamo per le vittime della guerra, che ci sia una pace nuova, rinnovata, che può dare nuova vita a tutti “. Leone ha quindi auspicato che “la guerra finisca prima di Pasqua".

“Mi è stato riferito - ha proseguito Leone - che il presidente Trump ha recentemente affermato di voler porre fine alla guerra, speriamo che stia cercando una via d'uscita, speriamo che stia cercando un modo per ridurre la violenza, i bombardamenti, cosa che darebbe un contributo significativo per eliminare l'odio che si sta creando, che sta crescendo costantemente in Medio Oriente e altrove”.