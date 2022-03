Investigation & Forensic Awards: Click Intellingence Solution candidata

E’ tutto pronto per il più importante contest nazionale del settore: Investigation & Forensic Awards si tiene a Milano il 10 di marzo. La Sardegna presenta una candidatura di tutto rispetto. Per il terzo anno di seguito tra i candidati un’azienda cagliaritana la Click Intelligence Solution. Anche questo anno, come sempre, la giuria degli Investigation & Forensic Awards è composta da professori universitari, tecnici ed esperti di settore, personalità e professionalità di indiscutibile autorevolezza ed esperienza.

Secondo le norme del concorso gli esperti selezionano finalisti e vincitori dei premi in palio per ogni categoria, eventualmente candidando ai singoli premi aziende, manager o professionisti con scelta autonoma e motivata. Il prestigioso riconoscimento è volto a premiare l’eccellenza, l’esperienza e la deontologia.

ClS di Enrico Barisone all’Investigation & Forensic Awards

Enrico Barisone junior, cagliaritano, figlio del noto Generale Barisone, dal 2003 lavora nel campo delle investigazioni private con la CIS. L’agenzia di Barisone è una delle migliori dell’Isola e non solo. Nel 2017 ha vinto il notissimo Investigation and Forensic Awards per il settore delle investigazioni aziendali. Da lì solo successi e adesso per il terzo anno di seguito la società si trova tra i finalisti.

Parlando con il ceo manager della CIS ci rendiamo conto quanto sia differente l’immagine romantica del detective con il professionista di oggi. Infatti le investigazioni, specie quelle aziendali, presuppongono tantissime competenze e specializzazioni e tutti i membri del team CIS possono vantare le competenze giuste per affrontare qualsiasi tipo di indagine, dalle più tradizionali a quelle più soffisticate.

Investigazioni private CIS: ecco perchè scegliere l’eccellenza

L’agenzia investigativa CIS ha sedi operative a Cagliari e Oristano ma con facilità opera su tutto il territorio regionale e nazionale. Scegliere la società di Barisone è affidarsi a chi lavora con serietà e professionalità sino ad arrivare a scoprire ciò che è stato richiesto.

Se si pensa che i detectives lavorino sono in ambito di infedeltà matrimoniale si sbaglia infatti da tempo le investigazioni possono riguardare: divisioni patrimoniali, affidamento figli, recupero crediti, revisione degli assegni familiari, la difesa anti stalking e tutela e controllo dei minori ma anche tanto altro che va dal furto in azienda allo spionaggio industriale, dalla tutela di marchi e brevetti fino ai crimini informatici, alle bonifiche ed è proprio in questo campo che la CIS eccelle.

Indagini aziendali: cosa sono

Spesso si pensa che il detective in azienda sia qualcosa di irregolare: ma non è così. Da tempo anche in Italia ci si può avvalere di professionisti che devono tutelare gli interessi dell’imprenditore. Le investigazioni aziendali sono molto particolari e delicate ma come ci ha spiegato Barisone “sono fondamentali per tenere un’azienda in ottima salute e far crescere il fatturato”.

Infatti è già dopo l’attenta analisi del fatturato o dei turni di lavoro che si iniziano a vedere i primi frutti: investire in una collaborazione con un team di detective fa risparmiare molti fondi alle imprese anche in Sardegna. Infatti in un periodo di crisi economica come quella attuale possono capitare furti e ammanchi, specie di carburanti e combustibili, elusione dei permessi per malattia o ex 104 e tanto altro. Affidandosi invece ad un investigatore si potrà risanare la propria impresa dal basso in tutta sicurezza.