Incidente a Bauladu, si ribalta un furgone: ferito il conducente

Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 18:40, si è verificato un incidente con un furgone si è ribaltato lungo la strada statale 131, all’altezza del chilometro 107, nei pressi di Bauladu. La richiesta di soccorso è stata diramata immediatamente, attivando l’intervento della squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Abbasanta. Gli operatori del 115, giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, hanno messo in sicurezza il veicolo ribaltato, evitando ulteriori pericoli per gli altri utenti della strada. Contestualmente, hanno prestato i primi soccorsi sanitari al conducente del mezzo, che è rimasto ferito nell’incidente. Le sue condizioni, sebbene non gravi, hanno richiesto l’intervento del servizio sanitario. Pochi minuti dopo, un’ambulanza del servizio 118-Areus è arrivata sul posto per prendere in carico il ferito e trasportarlo al più vicino presidio ospedaliero per ulteriori accertamenti e cure. Le sue condizioni sono attualmente in fase di valutazione, ma non sembrano destare particolari preoccupazioni. La Polizia Stradale è intervenuta per gestire il traffico e condurre i rilievi del caso.

