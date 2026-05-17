(Adnkronos) - L'Inter pareggia 1-1 contro il Verona oggi, domenica 17 maggio, e adesso può godersi la festa tricolore a San Siro, con i suoi tifosi. Dopo la premiazione, con la consegna della coppa scudetto e delle medaglie a tutti i giocatori della squadra di Chivu, i nerazzurri partiranno da San Siro con il bus scoperto per festeggiare tra le strade di Milano con i sostenitori interisti. I campioni d'Italia dovrebbero arrivare in Piazza Duomo dopo le 23, dopo un passaggio nei luoghi più iconici del capoluogo lombardo.
Nell'ultima giornata di campionato, l'Inter affronterà il Bologna in trasferta.