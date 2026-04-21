Inter-Como 3-2: rimonta thriller con Calhanoglu e Sucic, nerazzurri in finale di Coppa Italia

(Adnkronos) - L'Inter è la prima finalista di Coppa Italia. Oggi, martedì 21 aprile, i nerazzurri battono il Como 3-2 con una rimonta 'thriller' a San Siro, nella semifinale di ritorno. Decidono la doppietta di Calhanoglu, a segno al 69' e all'86', e il gol di Sucic all'89', che rispondono alle reti di Baturina al 32' e Da Cunha al 48'. All'andata, le due squadre avevano pareggiato 0-0. Nell'ultimo atto del torneo, l'Inter aspetta ora la vincente di Atalanta-Lazio, in campo domani sera alla New Balance Arena di Bergamo (2-2 all'andata). La finale di Coppa Italia si giocherà il 13 maggio a Roma.

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Il teatro della finale di Coppa Italia sarà, come di consueto, lo stadio Olimpico