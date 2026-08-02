(Adnkronos) - Gravissimo incidente oggi, domenica 2 agosto, sulla strada statale 79 'Ternana' a Colli sul Velino, in provincia di Rieti, che ha visto coinvolti un pullman, un camper e due auto. Il bilancio è di 6 morti e 30 feriti. Quattro persone sono state trasportate in elicottero negli ospedali Gemelli di Roma e all'ospedale di Terni. Altri feriti non gravi sono stati trasportati negli ospedali di Rieti, Terni e Foligno in codici giallo e verde. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e forze dell'ordine per i rilievi e la gestione del traffico.

L'incidente ha causato rallentamenti e deviazioni in questa domenica di esodo. Le autorità locali hanno attivato i piani di emergenza per assistere le vittime e i familiari. La strada statale 79 'Ternana' è chiusa provvisoriamente in entrambe le direzioni al km 18,650.

Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca esprime dolore e apprensione per il gravissimo incidente, rivolgeno il pensiero alle vittime, ai loro familiari e ai feriti. Ringrazia, inoltre, Ares 118, protezione civile, vigili del fuoco, prefettura, gli operatori e i volontari, impegnati nei soccorsi.

All'origine ci sarebbe uno scontro frontale fra un pullman e un camper che procedeva in direzione opposta. Fra i morti ci sono gli autisti del bus, che svolgeva servizio per i turisti alle cascate delle Marmore, due passeggeri e due persone che viaggiavano sul camper. I feriti in totale sono una trentina. La procura, diretta dal procuratore Antonio Laronga, a quanto apprende l’Adnkronos aprirà un fascicolo per omicidio stradale oppure per omicidio colposo plurimo sulla base dei risultati dei primi accertamenti. Le indagini sono affidate alla polizia stradale di Terni con il supporto della polizia stradale di Rieti.