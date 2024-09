Incidente stradale a Marrubiu, le condizioni del ferito

Sta bene l’uomo rimasto ferito in un incidente stradale verificatosi nella serata di ieri lungo la strada statale 131 nei pressi di Marrubiu. L’automobile su cui viaggiava il conducente ha improvvisamente sbandato, uscendo dalla carreggiata. Non sono ancora del tutto chiare le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo. Tra le ipotesi al vaglio delle forze dell’ordine vi è la possibilità che l’incidente sia stato provocato da un malfunzionamento del mezzo, come un guasto meccanico improvviso, o che possa essere stato il risultato di un errore umano, magari dovuto a una distrazione o a un malore del conducente. Tuttavia, non si esclude nemmeno l’influenza di fattori esterni, come le condizioni dell’asfalto o eventuali ostacoli lungo la carreggiata. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi. Una squadra del servizio sanitario 118, allertata dalla centrale operativa dell’Areus di Cagliari, si è recata rapidamente sul luogo dell’incidente. L’automobilista è stato stabilizzato dai soccorritori presenti sul posto e successivamente trasferito in ambulanza, gestita dalla Croce Rossa Italiana, al Pronto soccorso

