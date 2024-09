Ascot, cambiamenti negli ambulatori di Milis e San Vero Milis

Vi sono aggiornamenti riguardo ai turni di apertura degli Ambulatori Straordinari di Comunità Territoriali (Ascot) di Cabras e San Vero Milis. A Cabras, l’Ascot previsto per venerdì 27 settembre non sarà operativo. Questo cambiamento potrebbe influenzare i residenti che avevano pianificato di accedere ai servizi sanitari offerti in questo ambulatorio, per cui l’Asl 5 di Oristano consiglia di prendere nota di questa chiusura e di programmare eventuali visite per un’altra data. D’altra parte, a San Vero Milis, l’ambulatorio straordinario situato in via Santa Barbara, 13, sarà aperto venerdì 27 settembre dalle ore 9 alle 13. Questo servizio rimane a disposizione non solo dei cittadini di San Vero Milis, ma anche di quelli dei comuni limitrofi di Narbolia e Zeddiani. Gli utenti possono quindi approfittare di questo turno per accedere a visite mediche, richiedere prescrizioni e ottenere assistenza sanitaria in tempi rapidi. Attualmente, nella provincia di Oristano sono attivi 32 Ascot, dislocati in diverse località tra cui Arborea, Ardauli, Baratili, Bauladu, Busachi, Cabras, Cuglieri, Fordongianus, Ghilarza,

