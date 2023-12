Incendio in una casa: distrutta la cucina, ma fortunatamente non ci sono feriti

Cronaca L'intervento dei Vigili del fuoco ha bloccato le fiamme prima che si propagassero

I vigili del fuoco intervenuti nella casa

Sanluri

L’intervento dei Vigili del fuoco ha bloccato le fiamme prima che si propagassero

Paura in una abitazione per un incendio divampato dalla cucina, che è rimasta distrutta.

È accaduto introno alle 12, a Sanluri, in via Saragat. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sul posto è intervenuta una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento locale, che ha domato le fiamme prima che si propagassero all’intera struttura e alle abitazioni adiacenti.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dei locali, i Vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.

Domenica, 3 dicembre 2023

commenta