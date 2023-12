Esplosione in un appartamento, tre uomini in ospedale

Cronaca Una fiammata ha originato un incendio in alcune stanze

Vigili del fuoco e carabinieri davanti alla palazzina

Olbia

Una fiammata ha originato un incendio in alcune stanze

Esplosione nel pomeriggio in una palazzina a due piani, dove tre persone sono rimaste ferite.

La deflagrazione – originata probabilmente da una perdita di gas – ha divelto gli infissi e danneggiato i tramezzi all’interno della palazzina, in via Antonelli a Olbia. La fiammata ha innescato l’incendio in alcune stanze.

Tre uomini che occupavano l’edificio sono stati affidati ai sanitari.

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco e i carabinieri di Olbia.

Domenica, 3 dicembre 2023

commenta