In 1500 al lancio della campagna elettorale di Alessandra Todde: “Insieme vinciamo”

Nuoro

Oggi la candidata alla presidenza della Regione era nella sua città

C’erano 1500 persone da tutta l’Isola oggi al lancio della campagna elettorale di Alessandra Todde per il centrosinistra, partita da Nuoro, la sua città.

Presenti tutte le forze politiche delle 12 liste che sostengono la coalizione. Piero Comandini e Marco Meloni per il Pd; Ettore Licheri, i 4 consiglieri regionali e tutti i parlamentari del Movimento 5stelle.

Sul palco sono salite tutte le delegazioni: 19 gli interventi, tra video e in presenza, chiusi proprio dall’intervento politico di Alessandra Todde.

“È il momento del Noi quando parliamo di chi è il nostro avversario, prendendone le distanze e offrendo alternativa. Una destra che ha governato malissimo, che ha fatto il male dei sardi, che ha riportato indietro di anni l’isola, che l’ha immobilizzata, che ne ha fatto un deserto. La peggior giunta che la Sardegna abbia mai avuto. Loro vogliono governarla ancora, tutelando i soliti noti, i soliti pochi. Noi vogliamo cambiare tutto”, ha detto Alessandra Todde. “È il momento del Noi quando parliamo di questione morale. È il momento del Noi quando parliamo di Futuro. Perché mai come oggi abbiamo bisogno di visione, di speranza, di prospettive, di concretezza. Noi abbiamo un progetto e una visione per i prossimi vent’anni”.

“La Sardegna non deve solo ripartire, deve trovare la forza di rifondarsi”, ha concluso Todde. “Siamo pronti a metterci testa cuore passione e coraggio, perché il cambiamento deve partire da noi. Insieme. È il momento del Noi quando parliamo di Sardegna. Una Regione che metta al centro le persone, i loro interessi, i loro bisogni. Una Regione che sappia rispondere alle paure e alle richieste dei sardi e delle sarde. Una Regione per i tanti, non per i pochi. La Sardegna del NOI, non dell’IO. Insieme vinciamo. Uniti vinciamo. Cambiamo tutto”.

A chiudere il lancio della campagna elettorale di Alessandra Todde la musica “Tottu Cambiada” di Rossella Faa.