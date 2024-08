Incendio a Ghilarza, elicotteri e Canadair per spegnere le fiamme

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito le campagne della località “Ena Trasino” a Ghilarza. Le fiamme, che hanno iniziato a propagarsi rapidamente, hanno scatenato una massiccia operazione di spegnimento coordinata da diverse squadre e mezzi, impegnati a domare il rogo e a contenere i danni. Le operazioni sono state prontamente gestite dal personale della stazione del Corpo Forestale di Ghilarza, che ha immediatamente richiesto supporto aereo per fronteggiare l’emergenza. In particolare, un elicottero leggero Écureuil AS 350, decollato dalla base elicotteri del CFVA di Farcana, è stato inviato per effettuare lanci di acqua e ritardante sulle aree più critiche. La Soup (Linea di spegnimento del Corpo Forestale) ha inoltre disposto l’arrivo di un Canadair (CAN27) dall’aeroporto di Olbia. Il potente velivolo ha contribuito con interventi aerei mirati, utilizzando la sua capacità di scaricare grandi quantità di acqua sulle zone più infuocate. A terra, la situazione è stata gestita da un ampio contingente di squadre di intervento. Il Gruppo di Avvistamento e Utilizzazione del Fuoco (GAUF) di Oristano ha

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie