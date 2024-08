Santa Giusta, omicidio Francesco Salis: cosa dice l'autopsia

Francesco Salis, muratore di 44 anni, è stato ucciso da un solo colpo di fucile, esploso a distanza ravvicinata e centrato al basso ventre. Questo è quanto è emerso dall’autopsia condotta oggi dal dottor Roberto Demontis. L’esame, durato cinque ore, ha confermato i risultati delle verifiche esterne sul cadavere. Salis è stato assassinato con un colpo che ha avuto un impatto fatale. In seguito a questi eventi, Andrea Giuntoli, di 43 anni, è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario. Ieri, durante l’interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari, Giuntoli, assistito dai legali, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il giudice ha convalidato il fermo, ma non ha ancora deciso sulla misura cautelare. La vittima e l’assassino si conoscevano bene. La notte del delitto, avevano avuto una discussione in un bar riguardo un commento di Giuntoli su una ragazza, nipote di Salis. I due avevano concordato un incontro in strada per un chiarimento. Durante l’alterco, Salis avrebbe minacciato Giuntoli prima con un bastone e poi

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie