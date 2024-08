Incendio nelle campagne di Laconi, scatta l'allarme

Un incendio è scoppiato oggi pomeriggio nelle campagne di Laconi, in località “Canali Margiane”. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, hanno rapidamente avvolto la vegetazione, rendendo necessario un intervento massiccio delle squadre antincendio. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) di Laconi. Sul posto sono intervenuti anche due elicotteri (AB412) decollati dalla base elicotteri del CFVA di Sorgono, e un elicottero pesante Super Puma, partito dalla base di Fenosu. A terra, le squadre dell’Agenzia Forestas di Nurallao e Laconi hanno lavorato senza sosta per contenere l’incendio, insieme ai volontari della protezione civile di Laconi, che hanno fornito supporto logistico e operativo. Nonostante gli sforzi congiunti delle forze in campo, le operazioni di spegnimento non sono ancora concluse e il fuoco continua a minacciare diverse aree della campagna circostante. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a evitare la zona per non ostacolare i soccorsi. L’origine dell’incendio

