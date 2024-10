Oristano ricorda Poppi Dessì con un Memorial

Sabato si è concluso il 1° Memorial Poppi Dessì, un evento che ha visto la partecipazione di diverse squadre e si è chiuso con la vittoria del Temple Wine Bar, che si è aggiudicato il primo trofeo dedicato alla memoria di Dessì. Gli organizzatori hanno espresso un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno preso parte e collaborato per il successo dell’iniziativa, sottolineando l’importanza del contributo di ciascuno. Poppi Dessì, imprenditore oristanese scomparso lo scorso 7 aprile all’età di 56 anni, era una figura molto nota nel settore delle costruzioni, attività che gestiva insieme al fratello Stefano. La sua passione per lo sport lo aveva portato, nel 2015, a ricoprire il ruolo di direttore sportivo dell’Oristanese, contribuendo in modo significativo alla crescita della squadra locale. La battaglia di Dessì contro una malattia lo aveva segnato profondamente negli ultimi anni, ma non aveva mai offuscato il suo spirito generoso e la sua vivacità. Chi lo conosceva, infatti, lo ricorda come un uomo sempre pronto ad aiutare, capace di stringere legami profondi e sinceri con

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie