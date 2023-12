In vetrina le opere create dalle dieci allieve del corso di tessitura a Marrubiu

Marrubiu

Un’esposizione stasera a Casa Murgia

Il talento artistico delle donne che hanno partecipato al primo corso di tessitura di Marrubiu potrà essere scoperto oggi, 16 dicembre: terminate le lezioni con la designer spagnola Sonia Sonparo, i lavori saranno esposti dalle 19 a Casa Murgia, in via Napoli 138. Durante la serata si potrà anche esplorare il nuovo atelier di Jole Serreli, artista residente a Marrubiu.

Le lezioni hanno visto la partecipazione di dieci corsiste. “Esprimo il mio plauso e il mio sostegno all’artista Jole Serreli, a Sonia Sonparo e alle corsiste che hanno contribuito a rendere questo evento un successo”, ha commentato il sindaco Luca Corrias. “L’arte e la creatività sono pilastri fondamentali della nostra comunità, e sono grato per l’impegno che ognuno ha dedicato a questo progetto. Con il patrocinio del Comune, Casa Murgia si candida a divenire residenza artistica, ospitando in futuro artisti da tutto il mondo”.

“Stasera a tutti i presenti saremo lieti di offrire un piccolo brindisi. Saranno inoltre illustrati i futuri corsi in programma: di prossimo avvio quello sulla ceramica, che offrirà una nuova occasione di dare spazio al proprio estro”, ha detto l’artista Jole Serreli. “Un ringraziamento speciale alle ragazze di Is Giogus de Marrubiu, al caro Renato Spiga della fioreria e al nostro sindaco Luca Corrias per il supporto”.