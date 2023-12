Un futuro dall’amore per la propria terra, a Siamaggiore: i segreti della bontà de “Le Conserve di Chicco”

Siamaggiore Tanti prodotti originali per un’azienda giovane e piena d’idee Nasce dalla volontà di un giovane laureato, deciso ad andare controcorrente e non abbandonare la propria terra, ma coltivarla e ridarle vita: l’azienda “Le Conserve di Chicco” di Siamaggiore stupisce per la genuinità e la bontà, dai campi alla tavola. Premiata poche settimane fa con il Rural Award , il riconoscimento del Distretto rurale Giudicato d’Arborea alle realtà imprenditoriali e associative che più hanno dato lustro al territorio, l’impresa da poco più di due anni offre frutta e altri prodotti della terra, assieme a olio, marmellate, confetture e succhi, costruendo un legame indissolubile con il territorio. “L’azienda è nata nel 2021, ma l’attività agricola risale agli anni ‘50 o ‘60, in quanto i campi appartenenti all’Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, l’Etfas. Prendendo in mano quei terreni abbiamo provveduto l’ammodernamento degli stabili e delle tecnologie”, racconta il titolare, Leonardo Pisanu, 33 anni. “Già prima del conseguimento della laurea in Tecnologie alimentari, avevo già in mente di mettere a frutto ciò che la terra ci donava. Ero ben conscio che lasciando l’Isola avrei trovato subito impiego, in Emilia Romagna per esempio, ma non volevo che quella campagna di famiglia andasse sprecata”.

Dopo la laurea il progetto è andato in porto. “Mi sono laureato nel 2019 e ho avviato le pratiche per l’azienda nello stesso anno”, continua Pisanu. “Con la pandemia ci sono stati dei rallentamenti, ma dopo due anni sono riuscito ad aprire. Parliamo di un’azienda individuale, ma che può contare sul supporto della famiglia e di altri collaboratori, specie nei periodi di maggior produzione. I clienti hanno iniziato a scoprire la nostra realtà sin dalla prima apertura”.

Sono numerosi i prodotti proposti dall’azienda. “Partiamo direttamente dalla terra con gli agrumi: dalle classiche arance, limoni e mandarini, arriviamo al cedro, alla pompia e al finger lime, pregiatissimo, dal quale si ottiene il costoso e ricercato caviale di limone, molto apprezzato dal mondo della ristorazione. Produciamo le varianti rossa, verde e bianca”, spiega Pisanu. “Abbiamo poi altre piante da frutto come peri, susini, peschi e albicocchi. Non mancano inoltre gli oliveti, dai quali otteniamo il nostro olio, i mandorleti, per la vendita diretta e alle pasticcerie, e i campi di legumi, con ceci e lenticchie, nei territori vicini al fiume Tirso. Coltiviamo anche carciofi e grano, e infine i suoi cultivar per l’alimentazione animale”.

I prodotti della terra si trasformano in autentiche delizie. “Produciamo marmellate e confetture con tanti frutti: dalle classiche all’albicocca e agrumi, fino a quelle al fico d’India, le more di rovo e arancia e zenzero”, ha aggiunto. “Non sono da dimenticare i succhi di frutta: la produzione di questi ultimi, in particolare, non è molto diffusa nel territorio regionale, quindi è un po’ una novità”. Ma cosa rende i prodotti de “Le Conserve di Chicco” così speciali? “Cerchiamo di mantenere inalterate le caratteristiche date dalla terra. La frutta, per esempio, viene raccolta la mattina e lavorata in giornata, se invece si coglie la sera, si provvederà a predisporla nel mattino del giorno seguente”, ha commentato Pisanu. “Questo garantisce di preservare la filiera corta sia nella vendita diretta della frutta, che nella produzione di marmellate, confetture e succhi di frutta”.

Dentro i vasetti si può trovare tanta genuinità. “Utilizziamo dei metodi di produzione classici con l’aggiunta solamente di poco zucchero e limone, dunque senza l’impiego di additivi e conservanti”, ha continuato. “Le marmellate e confetture risultano dunque meno dolci, ma presentano il sapore autentico della frutta”. I vasetti possono diventare un dolce dono o un ricordo delle giornate più importanti. “Produciamo dei piccoli formati da 28 grammi perfetti per delle confezioni regalo o delle bomboniere. C’è la possibilità di avere un prodotto con un vasetto personalizzato al 100%: dal nome sull’etichetta, fino ai colori del packaging e addirittura il cordino decorativo. Per fare un esempio: possiamo avere anche dieci vasetti con un loro stile e completamente personalizzati in tutto e per tutto”, ha dichiarato Pisanu. “Oltre che per le idee regalo, questo formato di vasetto si adatta all’impiego per assaggi, aperitivi e nel mondo dell’hôtellerie. Passiamo poi ai vasetti più grandi da 100 grammi, destinati alle botteghe di nicchia e alle occasioni per far conoscere il prodotto, e infine il classico formato commerciale da 210 grammi”.

In vista del Natale i prodotti de “Le Conserve di Chicco” possono sicuramente stupire. “Abbiamo i cesti natalizi con i nostri prodotti e i vini di Oristano, nei quali si può trovare la gelatina di Vernaccia, che nasce da una riduzione con evaporazione dell’alcol, l’aggiunta di zucchero e l’agar agar, un addensante naturale che si ottiene da un’alga”, ha spiegato il proprietario dell’azienda. “Proponiamo le confezioni con tre vasetti da 28 grammi e i panettoni, in collaborazione con la pasticceria I 4 Archi del Gusto”, con la marmellata d’arancia e il cioccolato. Molto golosi”. I prodotti dell’azienda hanno collezionato numerosi successi. “Dal 2021 abbiamo vinto il primo premio nella categoria “Conserve” e due premi speciali per “Conserve” e “Laboratorio conserve” ai Sardinia Food Awards, poi una menzione speciale all’Italy Food Awards”, ha commentato il titolare. “Ora vorrei concentrarmi su altri eventi e concorsi all’infuori del confine dell’Isola, per ampliare le conoscenze e capire quali siano le altre realtà imprenditoriali del settore”. “Le Conserve di Chicco” può contare su numerose collaborazioni. “Abbiamo il nostro spazio nella vendita alle imprese dell’hôtellerie, della pasticceria e ristorative”, ha dichiarato il titolare. “I nostri prodotti si possono trovare in vendita a Oristano da Ortalissa, al Centro commerciale Porta Nuova da Pane e Fugassa, da Le Delizie di Alice in piazza Mariano e da Il Regno del Caffè in via Mazzini. Siamo presenti anche in alcuni punti vendita di Cagliari e Sassari e lavoriamo su ordinazione, anche grazie al forte passaparola. Disponiamo di un sito e delle pagine Facebook e Instagram nelle quali trovare tutte le informazioni e i contatti. Naturalmente per la vendita diretta abbiamo la nostra sede in via delle Mimose 15 a Siamaggiore e ci spostiamo spesso per prendere parte ad eventi: il 16 e 17 a Ossi e Paulilatino e poi il 23 e 24 dicembre nuovamente a Ossi, ad esempio, si potranno assaggiare i nostri prodotti ai mercatini di Ossi”.

Nel futuro de “Le Conserve di Chicco ” ci sono tante nuove idee per far crescere questa giovane realtà. “Nei nostri progetti sono attualmente sul settore del salato, come i sottoli e le creme di carciofo e peperone, che porteranno in tavola tutta la freschezza dei nostri prodotti, e su una gamma di liquori con la nostra frutta. Stiamo inoltre lavorando a delle salse e chips di zucca Hokkaido, coltivata ad Arborea, e al nuovo succo ace. Sono delle creazioni particolari, poco prodotte in Sardegna e rientrano a pieno titolo tra le nostre innovazioni: cerchiamo di usare dei prodotti differenti”, ha concluso Pisanu. “Siamo una piccola realtà, con una produzione di trentacinque quintali l’anno di raccolta circa, ma contiamo di crescere sempre di più”. Per un’anteprima su “Le Conserve di Chicco” e i suoi prodotti sono disponibili il sito e le pagine Facebook e Instagram . Sabato, 15 dicembre 2023

Leonardo Pisanu alla premiazione dei Rural AwardUna panoramica dei terreni a SiamaggioreUn momento della produzioneLe marmellate dell'aziendaIl logo dell'azienda

Fonte: Link Oristano