Il Tribunale di Oristano dà ragione all’Anief: il personale non di ruolo ha diritto al “bonus docenti”

Oristano

Prime tre sentenze dopo i ricorsi presentati col sostegno dell’associazione



Arrivano le prime tre sentenze sul contenzioso “carta docente”. Il Tribunale di Oristano ha accertato che anche il personale scolastico non di ruolo – purché inserito nel sistema nazionale di istruzione – ha diritto a ricevere gli incentivi introdotti dalla legge 107/2015. Si tratta del bonus per la valorizzazione del merito del personale docente, come comunemente chiamato “bonus docenti” o “bonus merito”.

A darne notizia è il sindacato Anief, l’Associazione nazionale insegnanti e formatori. Il Tribunale ha accolto ieri i ricorsi patrocinati dagli avvocati Marcello Frau, Fabio Ganci, Walter Miceli, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi della rete Anief.

“Il contenzioso”, si legge in una nota dell’associazione “è nato dalla tenacia della rete legale Anief che – con una lunga iniziativa giudiziaria culminata con la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 18 maggio 2022 e con la successiva pronuncia della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione n. 29961/2023 del 27 gennaio 2023 – ha rivendicato con successo l’estensione del beneficio anche a favore del personale scolastico non di ruolo. È ancora possibile ricorrere”.

Sabato, 16 dicembre 2023