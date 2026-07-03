Parte da domani, sabato 4 giugno, il servizio sperimentale di trasporto pubblico per raggiungere le spiagge del litorale di Quartu Sant'Elena su bus dedicati del Ctm con il biglietto ordinario da 1 euro e 30 per una corsa di 90 minuti, che si potrà acquistare anche a bordo tramite Pos.
Finanziato con 132 mila euro del gettito
dell'imposta di di soggiorno, come annunciato dal Comune a fine
aprile, il collegamento servirà sia ai turisti sia ai residenti che
intendono fare a meno della macchina per godersi una giornata al
mare. Bus elettrici lunghi circa 11 metri, da 80 posti
percorreranno fino al prossimo 13 settembre i 23 chilometri di
costa dal capolinea di via Beethoven, dove si potrà lasciare l'auto
in un parcheggio di scambio, fino a Kal'e Moru e ritorno.
La prima corsa partirà domani alle 8 da Quartu,
vicino al palazzetto dello sport, l'ultima alle 18 dalla spiaggia,
come annunciato stamane dal presidente dell'azienda di trasporto
pubblico dell'area metropolitana di Cagliari, Fabrizio Rodin, che
ha presentato la novità assieme al direttore Bruno Useli, al
sindaco Graziano Milia e all'assessora comunale ai Trasporti,
Romina Mura.
La nuova linea, collegata anche con le
preesistenti 1Q, 19, 41, 40, PF, QS e QSA, sarà operativa tutti i
giorni e consentirà di raggiungere anche la spiaggia di Mari
Pintau, con fermate intermedie al Poetto, al Margine Rosso e lungo
la via Leonardo da Vinci.
Con un bus più piccolo da otto posti, su
prenotazione, sarà possibile arrivare da via Beethoven fino alla
spiaggia di Marongiu a Geremeas, con partenze tutti i giorni alle
8, alle 10, alle 12 e alle 16. Basterà chiamare, il giorno prima,
il numero verde 800.259.745, attivo dal lunedì al venerdì. I
biglietti si potranno...