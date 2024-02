Cagliari

Perquisizione dopo un controllo della polizia per strada



Quando ha visto l’auto della polizia ha gettato a terra un marsupio con dentro 9 involucri di cannabis, per circa 50 grammi di peso totali, un bilancino di precisione e le chiavi di un’abitazione. Ma gli agenti, dopo averlo fermato per un controllo, hanno notato il marsupoio, tra le ruote di un’auto e il marciapiede, e l’hanno recuperato.

Alla fine un ragazzo di anni 21, di origine ucraina, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La polizia ha trovato cannabis ed pastiglie di ecstasy anche nella sua abitazione.

Gli agenti della Squadra volanti della polizia di Cagliari lo hanno fermato la scorsa notte per un controllo in via Riva Villasanta. Dopo aver visto il contenuto del marsupio, gli agenti hanno scoperto che il giovane aveva precedenti legati allo spaccio, e hanno deciso di perquisire la casa dove vive, a Monserrato.

Nella stanza del ragazzo sono stati trovati altri 150 grammi di cannabis essiccata, divisi fra varie scatole, e 10 grammi di ecstasy in pastiglie, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e 250 euro in banconote di piccolo taglio.

Portato negli uffici della Questura, il giovane è stato dichiarato in arresto.

Venerdì, 23 febbraio 2024