Selargius

All’incontro per il pagamento si è presentata anche la polizia



Hanno rubato il furgone ad un corriere, impegnato in una consegna, e dopo qualche giorno gli hanno chiesto 1.200 euro per restituirlo, intimandogli di non avvertire le forze dell’ordine.

All’appuntamento però li aspettava la polizia. Così un uomo di 45 anni e suo figlio di 18, entrambi di origine slava, sono finiti agli arresti, accusati di tentata estorsione e ricettazione.

Il furto era stato denunciato in Questura di Cagliari il 19 febbraio dall’amministratore di una ditta di trasporti. L’autista del furgone aveva cercato di ritrovare il mezzo con annunci sui social, e così è stato contattato da qualcuno che voleva accordarsi per la restituzione e chiedeva 1.200 euro, con minacce di ripercussioni fisiche nel caso il fatto fosse stato denunciato.

Il corriere ha preso tempo, spiegando di dover trovare i soldi, e poi ha accettato un appuntamento per il pomeriggio del 20 febbraio a Selargius.

Quando due persone sono arrivate sul mezzo rubato, una pattuglia del Commissariato di Quartu Sant’Elena le ha bloccate.

Dopo una notte nelle camere di sicurezza, i due arresti sono stati confermati dal giudice: l’uomo è stato portato nel carcere di Uta, il ragazzo ha l’obbligo di dimora a casa, con divieto di allontanamento negli orari serali e notturni.

Venerdì, 23 febbraio 2024