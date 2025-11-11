Dalle 7.20 circa di questa mattina, i vigili del fuoco di Roma sono impegnati con due squadre, due autobotti e un'autoscala, in via Cesare Tallone, a Tor Sapienza, per l'incendio di un edificio abbandonato nel quale si trovavano persone che lo occupavano. Lo stabile è stato evacuato. Un uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sandro Pertini. Sul posto la polizia.