In casa la droga per lo spaccio: cocaina e marijuana. Arrestato dalla polizia

Cagliari

Sequestrata anche una somma di denaro

Da tempo sospettavano che fosse uno spacciatore di droga e l’altro pomeriggio hanno eseguito un blitz nella sua abitazione che questo sospetto lo ha confermato.

Gli agenti della Sezione Anticrimine del Commissariato di Iglesias, unitamente ai colleghi della Sezione volante del Commissariato di Carbonia, hanno effettuato una perquisizione nell’edificio di un uomo di 53 anni, a Carbonia, e hanno sequestrato diversi quantitativi di stupefacenti: 21 grammi di cocaina, di cui 4 all’interno del motocarro dell’uomo; 80 grammi di marijuana; e 645 grammi di sostanza da taglio.

Sequestrati anche alcuni appunti riconducibili alla contabilità pregressa di spaccio, oltre alla somma di 260 euro ritenuta provento dell’attività illecita e altro materiale utile al confezionamento della droga.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.

Il giudice delle indagini preliminari, durante l’udienza tenutasi nella mattinata di ieri, ha convalidato l’arresto e disposto la misura degli arresti domiciliari.

Domenica, 26 novembre 2023

commenta

Fonte: Link Oristano