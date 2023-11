Sbanda e carambola con la sua auto nella notte, giovane ferito gravemente e in codice rosso

Nuoro

L’incidente lungo l’Orientale sarda

Un giovane automobilista è rimasto ferito gravemente nella sua auto che ha sbandato e carambolato sul guard rail e sul cordolo della carreggiata.

L’incidente è accaduto alle 3 circa di questa notte, all’altezza del chilometro 142 della strada Statale 125, l’Orientale sarda, nei pressi di Girasole.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Distaccamento di Tortolì e gli operatori del 118.

I soccorritori hanno estratto il ferito dall’abitacolo della sua Golf (che viaggiava in direzione di Olbia) per trasferirlo in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei. Gli è stato assegnato un codice rosso.

La Statale è stata chiusa al traffico per quasi due ore.

Rilievi e viabilità sono stati seguiti dai carabinieri di Villagrande e dai loro colleghi del nucleo radiomobile di Lanusei

Domenica, 26 novembre 2023