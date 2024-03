Sassari

La denuncia del Sappe: “Aggressioni, risse e tentati suicidi sono all’ordine del giorno”

Altri due poliziotti feriti nel carcere di Bancali, a Sassari. La denuncia arriva dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. “Ieri”, ha dichiarato il delegato nazionale per la Sardegna del Sappe Antonio Cannas, “si è verificato l’ennesimo evento critico. Due detenuti (uno dei quali prossimo alla libertà) hanno litigato tra di loro: ad avere la peggio, ancora una volta, è stato il personale di polizia penitenziaria, segnatamente due colleghi, che sono poi dovuti ricorrere alle cure del vicino ospedale, uno per la scheggiatura di un dente e l’altro per la frattura del setto nasale”.

“Solo grazie al professionale intervento del personale di polizia penitenziaria”, ha proseguito Cannas, “si è dunque evitato il peggio. La situazione è insostenibile: ai colleghi feriti va la mia solidarietà e l’augurio di una pronta guarigione. È francamente sconcertante constatare che il detenuto, nonostante tutto, sia stato rimesso in libertà”.

Anche Donato Capece, segretario generale del Sappe, ha espresso solidarietà ai poliziotti feriti a Bancali. “Cambiano governi, ministri della Giustizia e capi del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria”, ha detto Capece, “ma non cambia l’indifferenza verso le violenze che quotidianamente subisce la polizia