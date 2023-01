Improvvisamente è mancato Pino Cau a Guspini, il triste annuncio dei familiari

Improvvisamente è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari

Giuseppe Oreste Cau

Noto Pino

Ne danno il triste annuncio l’amata moglie Bruna i figli Luisella, Tonino e Sabina, la nuora Daniela, i generi Stefano e Lucio, le sorelle Clarissa e Annamaria, il fratello Gianluigi ,con le rispettive famiglie

e i nipoti tutti.

I funerali avranno luogo venerdì 27 gennaio alle ore 15:30 presso la chiesa di San Nicolò in via Antonio Gramsci 1 in Guspini .

Agenzia funebre Don Bosco 3887869350 Piazza Giovanni XXIII 63/65 Cagliari