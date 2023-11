Imbarcava acqua e rischiava di affondare, motoscafo salvato da Guardia costiera e Vigili del fuoco

Cagliari

Operazione complicata da vento e onde. Foto e Video

Aveva imbarcato acqua, era in balia delle onde e rischiava di affondare. Ieri sera un motoscafo di 14 metri è stato soccorso dalla Guardia costiera e dai Vigili del fuoco del Comando di Cagliari.

L’intervento è scattato poco dopo 16, nelle acque a largo di Geremeas.

Le unità operative specialistiche dei sommozzatori e della sezione navale dei Vigili del fuoco, a bordo di due battelli pneumatici, sono partite dal Distaccamento porto dei Vigili del fuoco in via Roma, a Cagliari, e hanno raggiunto l’imbarcazione della Guardia costiera che aveva preso a rimorchio l’imbarcazione a motore, che non governava più.

Dopo aver imbarcato ingenti quantità d’acqua, il motoscafo rischiava di affondare o di essere spinto dalle onde fino agli scogli.

I Vigili del fuoco hanno progressivamente alleggerito il motoscafo con le pompe mentre la motovedetta della Guardia costiera lo rimorchiava lentamente.

Il vendo di maestrale e le onde hanno complicato le operazioni, che comunque si sono concluse con il salvataggio dell’imbarcazione, che è stata trainata fino al porticciolo di Capitana.

L’unica persona a bordo è stata visitata dal personale di un’ambulanza che attendeva sul molo.

Le operazioni di soccorso

Sabato, 18 novembre 2023

Fonte: Link Oristano