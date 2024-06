Ilaria Salis è libera: l'arrivo in Italia

Posted By: Giugno 15, 2024

ScreenshotRoberto Salis ha mantenuto la sua promessa di riportare a casa sua figlia Ilaria, affrontando un viaggio in auto di 2000 chilometri in 24 ore. Partito da Monza ieri, è andato a prendere Ilaria, che ha lasciato Budapest per tornare in Italia dopo quasi 500 giorni in Ungheria. Ilaria era stata arrestata l’11 febbraio 2023 con l’accusa di aver aggredito dei militanti di estrema destra. Nell’appartamento vicino al parco e alla Villa Reale, erano presenti i due fratelli e gli amici più stretti, che avevano seguito tutte le udienze a Budapest e aiutato la famiglia Salis a risolvere i problemi burocratici e logistici durante i 16 mesi trascorsi tra Italia e Ungheria. Budapest ormai appartiene al passato per Ilaria, che conserva solo i ricordi positivi della famiglia che, senza conoscerla, si era offerta di ospitarla per 20 giorni tramite l’ambasciata italiana. Il padre ricorda

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie