Catte Cup, firmato il protocollo d'intesa tra Curia e Comune

Manca un mese all’inizio di Catte Cup e oggi è stato fatto un importante passo avanti per lo sviluppo dell’evento. Ieri, 14 giugno, presso il Seminario di Oristano è stato firmato il protocollo d’intesa tra il Comune di Oristano, la Curia Arcivescovile e la ASD Sonica, associazione organizzatrice di Catte Cup. Roberto Carboni, arcivescovo di Oristano, Massimiliano Sanna, sindaco di Oristano, e Mattia Murru, presidente di Asd Sonica, si sono incontrati per sancire l’accordo di collaborazione per la promozione, lo sviluppo e lo svolgimento dell’evento Catte Cup. La Curia Arcivescovile di Oristano mette a disposizione i propri campi sportivi per lo svolgimento del torneo, cedendoli in concessione temporanea agli organizzatori. Il Comune di Oristano rinnova il suo interesse nel supportare la manifestazione e fornirà supporto logistico per l’organizzazione dell’evento, tra cui le tribune, le transenne, il palco, la copertura e le zavorre per il festival, e sedie di plastica. Fornirà inoltre servizio di raccolta rifiuti. D’altra parte, la Asd Sonica si

