Cagliari

Il 20 marzo una manifestazione di solidarietà



Un presidio di solidarietà per chiedere che torni libera Ilaria Salis, la trentanovenne di Monza di origini sarde in carcere da 10 mesi in Ungheria, con l’accusa di aver aggredito alcuni neonazisti. Lo promuove per il prossimo 20 marzo, alle 18, in piazza Garibaldi il comitato “Da Cagliari per Ilaria Salis”, costituito da un gruppo di cittadine e cittadini del capoluogo sardo e di altri centri.

“Ci ha unito l’aver condiviso con Roberto, il padre di Ilaria, gli anni del liceo nella stessa classe, e, nel presente, la comune convinzione che anche a Cagliari e in Sardegna sia necessario far sentire la voce della solidarietà e del sostegno alla lotta di Ilaria e della sua famiglia per il rispetto dei suoi diritti”, spiegano dal Comitato. “Come è noto Ilaria Salis continua ad essere reclusa nel carcere di massima sicurezza di Budapest, ormai da oltre un anno: un anno di prigionia in un paese in cui, secondo le principali organizzazioni umanitarie, non sono garantiti i diritti dei detenuti e la democrazia è giorno dopo giorno limitata dalle leggi liberticide di Orban”.

“Siamo preoccupati per Ilaria, siamo preoccupati per la sua