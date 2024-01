Oristano

Il sindacato Uil Pa chiede l’intervento del prefetto di Oristano: sicurezza in pericolo

Situazione di estrema delicatezza nel carcere di Massama, dove la notte scorsa si è registrata la terza aggressione nel giro di appena tre giorni. A farne le spese, questa volta, un medico.

La notizia è stata resa nota dal segretario regionale della Uil polizia penitenziaria Michele Cireddu.

Secondo quanto riferito dal sindacalista, un detenuto rinchiuso nel settore dell’alta sicurezza ha aggredito il medico che non ha riportato danni fisici gravi, grazie all’intervento provvidenziale degli agenti riusciti a bloccare immediatamente il detenuto.

“Si tratta del terzo episodio in tre giorni, un dato estremamente preoccupante”, ha denunciato il segretario regionale della Uil polizia penitenziaria Michele Cireddu. “Dopo questo nuovo episodio abbiamo inviato una nota al prefetto di Oristano Salvatore Angieri, perché riteniamo debba intervenire immediatamente per fermare questo scempio”.

“Quale massima autorità del governo in provincia gli abbiamo chiesto di intervenire prima che si verifichino fatti ancora più gravi”.

“La cinta muraria non deve rappresentare per il sistema – carcere l’isolamento dal territorio di sua competenza”, ha proseguito Michele Cireddu. “L’attuale situazione in cui versa l’istituto determina un grave rischio per la sicurezza del personale, dell’istituto e pubblica”.

“Siamo perfettamente d’accordo col segretario nazionale della UIL Defazio”, ha concluso Michele Cireddu, “il sistema penitenziario attuale è da rifondare ed è necessario reingegnerizzare i processi lavorativi, non è più possibile continuare in questo modo”.