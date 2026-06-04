"Noi stanziamo risorse per il trasporto pubblico locale al
contrario del governo che, invece, taglia". Il sindaco di Cagliari,
Massimo Zedda, chiude con una vena polemica la conferenza stampa in
municipio con cui stamane ha presentato, assieme ai vertici del
Ctm, la nuova Circolare notturna che quest'estate sarà gratuita,
grazie ha un investimento comunale di circa 100mila euro. "Con dati
negativi, come sistema Paese, sul trasporto pubblico locale, cioè
sul numero di chilometri percorsi, sulle infrastrutture, sui
chilometri di corsie preferenziali, sul numero di mezzi a
disposizione, insomma su tutte le politiche del trasporto, il
governo taglia per centinaia di milioni di euro i fondi per quanto
riguarda il trasporto pubblico. Cioè va in controtendenza rispetto
alle azioni che altri Paesi del sistema europeo intraprendono per
venire incontro alle esigenze delle famiglie e delle persone".
"Se
un tempo questo servizio era una necessità", argomenta Zedda, "oggi
è un bisogno che non può essere più rimandato, perché, col costo
della benzina e della manutenzione dei veicoli che cresce, il
servizio di trasporto pubblico determina per le persone la
possibilità di non dilapidare lo stipendio solo per avere un mezzo
per recarsi al lavoro, per uno spostamento. Quella che un tempo era
solo un'esigenza, oggi è diventata un diritto indispensabile".
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