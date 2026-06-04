Il sindaco di Cagliari polemico col governo, 'taglia fondi per il trasporto pubblico' - Notizie

"Noi stanziamo risorse per il trasporto pubblico locale al contrario del governo che, invece, taglia". Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, chiude con una vena polemica la conferenza stampa in municipio con cui stamane ha presentato, assieme ai vertici del Ctm, la nuova Circolare notturna che quest'estate sarà gratuita, grazie ha un investimento comunale di circa 100mila euro. "Con dati negativi, come sistema Paese, sul trasporto pubblico locale, cioè sul numero di chilometri percorsi, sulle infrastrutture, sui chilometri di corsie preferenziali, sul numero di mezzi a disposizione, insomma su tutte le politiche del trasporto, il governo taglia per centinaia di milioni di euro i fondi per quanto riguarda il trasporto pubblico. Cioè va in controtendenza rispetto alle azioni che altri Paesi del sistema europeo intraprendono per venire incontro alle esigenze delle famiglie e delle persone". "Se un tempo questo servizio era una necessità", argomenta Zedda, "oggi è un bisogno che non può essere più rimandato, perché, col costo della benzina e della manutenzione dei veicoli che cresce, il servizio di trasporto pubblico determina per le persone la possibilità di non dilapidare lo stipendio solo per avere un mezzo per recarsi al lavoro, per uno spostamento. Quella che un tempo era solo un'esigenza, oggi è diventata un diritto indispensabile".



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