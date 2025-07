Il ritorno degli Oasis dopo 16 anni, oggi il concerto che fa la storia

(Adnkronos) - Oggi è il giorno storico per i fan degli Oasis, che potranno assistere alla reunion di Liam e Noel Gallagher dopo 16 anni. Il primo concerto che dà il via al tour dei fratelli si terrà al Principality Stadium di Cardiff questa sera, venerdì 4 luglio. Domani, sabato 5 luglio, il bis sempre nella stessa location.

Le porte dello stadio apriranno già alle 17, ma i Gallagher sono previsti alle 20.15. A intrattenere il pubblico ci penserà prima la band di Liverpool Cast, e poi Richard Ashcroft, frontman dei 'The Verve'.

L'appuntamento è attesissimo dai fan, dal momento che gli Oasis non si sono più esibiti insieme dall'agosto 2009 quando si trovavano a Parigi sul palco del festival 'Rock En Seine'. In quell'occasione è scoppiata l'ennesima lite tra i fratelli Gallagher, quella decisiva, perché Liam ha preso la chitarra del fratello impugnandola come un'ascia. Lo spettacolo è stato annullato e così anche il resto del tour.

"Con un po' di tristezza e grande sollievo vi annuncio che stasera ho lasciato gli Oasis. La gente scriverà e dirà quello che vorrà, ma sappiate che non potevo continuare a lavorare con Liam un giorno di più", le prime parole di Noel dopo la separazione. "I dettagli sono tanti e non possono essere elencati. Quello che vi posso dire - ha aggiunto Noel in una delle prime interviste dopo la rottura - è che il livello di intimidazione verbale e violenta nei miei confronti e in quelli della mia famiglia e dei miei amici è diventato intollerabile. E la mancanza di sostegno e comprensione del mio management non mi ha lasciato altra scelta".

Secondo gli esperti intervistati dai media britannici, la reunion tutta sold out potrebbe fruttare almeno 400 milioni di sterline.

Il nuovo tour proseguirà poi l'11, il 12, il 19 e il 20 luglio al Manchester Heaton Park. A seguire altre quattro date (25 e 26 Luglio, 2 e 3 Agosto) al Wembley Stadium di Londra, l'8 e il 9 agosto allo Scottish Gas Murrayfield Stadium di Edimburgo e tappa finale a Dublino, il 16 e il 17 agosto, al Croke Park.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie