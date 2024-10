Riapre l'ufficio postale di Zerfaliu dopo i lavori di ristrutturazione

Ha riaperto oggi al pubblico l’ufficio postale di Zerfaliu dopo i lavori di ristrutturazione. Tra i principali interventi, la funzionale ottimizzazione degli spazi e la nuova configurazione della sportelleria con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazioni di lavoro ergonomiche per favorire posture corrette, e la posa di un percorso in rilievo sul piano di calpestio per consentire alle persone con deficit visivi la piena autonomia negli spostamenti all’interno della sala al pubblico senza l’ausilio di assistenza. L’iniziativa rientra nel progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, ideato da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti, contribuendo al loro rilancio. In tutta la provincia di Oristano, ad oggi, sono 32 gli uffici postali interessati, di cui 30 già operativi: oltre a Zerfaliu, sono le sedi di Abbasanta, Aidomaggiore, Allai, Ardauli, Baressa, Baratili San Pietro, Flussio, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Magomadas, Mogorella, Neoneli, Nurachi, Ollastra, Ruinas, Sedilo, Senis, Siamanna, Simala, Sorradile, Suni, Ula Tirso, Uras, Usellus, Villa

