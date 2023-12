“Il rischio delle scorie nucleari incombe ancora sui territori sardi”: assemblea di Su ‘Entu Nostu

Sanluri

Il Comitato invita Comuni e cittadini per venerdì pomeriggio



Il Comitato per la difesa del territorio “Su ‘Entu Nostu” ha convocato un’assemblea dei Comuni e delle comunità per rispondere al rinnovato rischio che incombe sui territori sardi, dopo l’annuncio delle località dove potrebbe essere costruito il deposito nazionale delle scorie nucleari.

L’assemblea è aperta a tutti e si svolgerà venerdì prossimo, 22 dicembre, dalle 16,30 alle 19 a Sanluri, nel teatro Akinu Congia, all’interno del parco S’Arei.

“Il 13 dicembre il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato l’elenco delle 51 aree idonee alla localizzazione del deposito nazionale delle scorie del nucleare” si legge in una nota del Comitato. “In questo elenco compaiono ancora i comuni sardi di Albagiara, Assolo, Usellus, Mandas, Siurgus Donigala, Segariu, Villamar, Setzu, Tuili, Turri, Ussaramanna, Nurri, Ortacesus, Guasila. Se si considera anche la possibilità di autocandidatura di territori, nessun luogo della Sardegna può essere considerato esente dal rischio, anche perché il pericolo radioattivo non conosce confini amministrativi”.

“La Sardegna si è espressa chiaramente attraverso referendum, leggi ed ordini del giorno del Consiglio regionale, e dei Comuni. Il rifiuto assoluto della discarica radioattiva da parte della nostra isola è indubbio ma il Governo centrale procede senza remore”, si legge ancora nella nota.

“Le scelte politiche di lunga data hanno portato ai problemi dello spopolamento e del depauperamento di intere zone e le compensazioni proposte dal Ministero potrebbero rappresentare una tentazione per i Comuni che si trovano a far quadrare il bilancio. Nessuno dev’essere lasciato solo”, conclude la nota. “Il Comitato Su ‘Entu Nostu è in prima linea per la difesa delle comunità, dei territori e dell’ambiente contro ogni speculazione e contro ogni tentativo di impiantare nuove servitù in Sardegna”.