Il premio Graldi a Barbera, Foschini, Ferrarella e Sardoni

(Adnkronos) - La Giuria del Premio Giornalistico Paolo Graldi, sotto la presidenza di Gianni Letta, ha scelto i vincitori della Seconda Edizione, che quest'anno si articola nelle sezioni “Giornalismo Politico”, “Giornalismo d'Inchiesta”, “Giornalismo Giudiziario”, “Giornalismo Radiotelevisivo”, “Giornalista Under 35”, “Giornalista Scientifico”, “Autore Tv” e “Comunicatore”.

L'autorevolezza e la competenza, unite all'impegno costante nella ricerca dei dettagli utili alla comprensione di ogni avvenimento, dalla cronaca locale ai grandi eventi internazionali, sono i requisiti fondamentali che questo Premio vuole esaltare, e che hanno caratterizzato il percorso professionale di Paolo Graldi. Con questi principi ispiratori, la giuria coordinata da Massimo Martinelli e composta da Emilio Albertario, Stefania Battistini, Giovanni Bianconi, Maurizio Caprara, Paolo Conti, Luigi Contu, Alessandro De Angelis, Margherita De Bac, Ferruccio De Bortoli, Franco Ferraro, Stefano Folli, Massimo Franco, Giovanni Grasso, Bruno Manfellotto, Silvana Mazzocchi, Clemente Mimun, Antonio Padellaro, Barbara Palombelli, Vittorio Sabadin, Cecilia Sala, Fiorenza Sarzanini, Nello Scavo e Antonello Valentini ha scelto i vincitori del premio Paolo Graldi 2025.

Nella sezione “Giornalismo Politico” il riconoscimento va ad Alessandro Barbera, giornalista de La Stampa e autore di saggi politico-economici. Il premio Paolo Graldi per il “Giornalismo d'Inchiesta” va a Giuliano Foschini, inviato de La Repubblica, esperto di criminalità organizzata e autore di numerosi libri che trattano del fenomeno della mafie e della corruzione. Per il “Giornalismo Giudiziario” si aggiudica il premio Luigi Ferrarella, inviato del Corriere della Sera, decano dei cronisti giudiziari milanesi e autore di saggi sul sistema giudiziario italiano e sul fenomeno della corruzione.

Vince il premio Paolo Graldi per il “Giornalismo radiotelevisivo” Alessandra Sardoni, inviata de La7, conduttrice di trasmissioni di approfondimento e autrice di saggi sulla politica italiana. Nella sezione “Autore Tv” la giuria ha assegnato il premio a Giorgio Zanchini, giornalista Rai, autore e saggista, conduttore di “Radio Anch'io” e di altre innumerevoli trasmissioni.

Il riconoscimento “Giornalismo Under 35” va invece a Francesco Bechis, cronista de Il Messaggero, esperto di politica italiana e internazionale e autore di saggi di geopolitica. Il premio per il miglior “Comunicatore” è assegnato a Nicola Cerbino, direttore Relazioni Media e Stampa dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e della Fondazione policlinico Universitario Agostino Gemelli. Infine, il riconoscimento per il “Giornalismo Scientifico” va a Marta Meli, giornalista di Sky TG24 esperta di tecnologia e autrice di documentari e saggi sullo spazio e sulla scienza.

La consegna dei riconoscimenti avverrà nel corso di un evento condotto dalla giornalista di Sky TG24 Tonia Cartolano il prossimo 28 novembre, alle ore 15.30, presso la Sala della Regina a Palazzo Montecitorio.