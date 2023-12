Il Piano per il turismo parte da una stagione record e punta su 14 linee di sviluppo

Cagliari

L’assessore Gianni Chessa soddisfatto di oltre 18 milioni di presenze nel 2023

Con 18 milioni e 450 mila presenze il 2023 si afferma come anno record per il turismo in Sardegna. Oltre tre milioni le presenze in più perfino rispetto ai 15 milioni di arrivi registrati nel 2019, finora l’anno più fortunato. Legittima la soddisfazione dell’assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa, che sottolinea come questo importante risultato sia attribuire anche al lavoro d’insieme assicurato dai tanti operatori turistici, dalle associazioni degli artigiani e commercianti, da Uniocamere, dalle università sarde.

Un importante punto di arrivo ma anche e soprattutto di partenza per l’attuazione degli obiettivi contenuti nel “Piano strategico per il turismo” il documento di pianificazione del settore, messo a punto dall’Assessorato regionale al Turismo per il 2023- 2025 e presentato nei giorni scorsi nel corso della Conferenza permanente del turismo. Nel documento, elaborato in collaborazione con l’Università di Sassari, si individuano 14 linee di sviluppo a cui corrispondono altrettante diverse forme di “turismi”: quello costiero (balneare e nautico); delle aree interne; culturale e museale; archeologico; identitario; religioso, dei cammini e dei borghi; rurale e naturalistico; enogastronomico; sportivo; sanitario e del benessere; letterario; cineturismo; congressi ed eventi; trasporti. “Direttrici che individuano la cornice”, ha spiegato l’assessore Chessa “entro cui devono essere sviluppate le diverse azioni. Un quadro in continuo aggiornamento che deve tener conto dell’apporto di tutti i soggetti impegnati nel settore”.

Sempre secondo l’assessore Chessa, “l’asse portante di questo disegno rimane l’inestimabile ricchezza paesaggistica, ambientale e naturale, insieme all’importante patrimonio storico, artistico e archeologico. Ma lo sviluppo del settore deve andare oltre la classica stagione balneare e interessare sempre di più anche le aree interne oltre che quelle costiere, anche attraverso la promozione di eventi che ne promuovano la conoscenza e la fruizione”.

Nel bilancio di fine mandato di Gianni Chessa l’importante incremento degli appuntamenti promossi dal suo assessorato: 350 eventi finanziati, fra quali circa 100 eventi sportivi. “Quello del turismo è il settore strategico dell’economia dell’isola”, è il monito dell’assessore, “e insieme al nodo dei trasporti rappresenta la principale sfida con cui misurarsi anche in futuro”.

Martedì, 19 dicembre 2023