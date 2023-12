Fiamme in una palazzina di cinque piani, anche due bambini intossicati dal fumo

Sassari

L’edificio è stato sgomberato dai vigili del fuoco

Un incendio in un palazzo a Sassari ha reso necessaria l’evacuazione di 32 persone.

Le fiamme si sono sviluppate questa mattina verso le 11 in un condominio di 5 piani in via Addis, probabilmente dal blocco dei contatori nell’androne.

Il denso fumo prodotto dalle fiamme ha invaso il vano scala e qualcuno ha dato l’allarme.

Le squadre dei vigili del fuoco, intervenute assieme ad alcune ambulanze del 118, hanno fatto sgomberare l’edificio.

Cinque persone, intossicate dal fumo, sono state portate al Pronto soccorso: due sono bambini.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme rapidamente, evitando che si propagassero ad altri piani dell’edificio.

Sono in corso gli accertamenti per chiare l’origine dell’incendio.