Sversamento di fanghi a Magomadas: respinta l’oblazione, si va a processo

Oristano

Decisione in Tribunale a Oristano. Il Comitato ambiente Planargia: “Un regalo di Natale”

Si va a processo per lo sversamento illecito di 7.013 tonnellate di rifiuti nei terreni agricoli di Tinnura e Magomadas, tra l’agosto e il dicembre 2019. È stata respinta la richiesta di oblazione presentata dai difensori di Leonardo Galleri, amministratore unico della GeCo srl, la società che si occupa del trattamento di fanghi reflui. Lo ha deciso la giudice del Tribunale di Oristano, Paola Bussu, nell’udienza di ieri, 18 dicembre.

Una decisione che il Comitato ambiente Planargia ha salutato come “un regalo di Babbo Natale”.

Comincerà, dunque, il dibattimento nel quale i Comuni di Magomadas, Tinnura e Flussio, il Grig, il Comitato ambiente Planargia, Italia Nostra e diversi singoli cittadini si sono costituiti parte civile.

La prima udienza è fissata per il 28 febbraio.

“La richiesta di oblazione”, commentano dal Comitato dopo l’udienza di ieri, “mirava surrettiziamente e ostinatamente a liquidare con una manciata di monetaglia il danno ambientale, nonchè alla salute pubblica”.

“I difensori hanno presentato memorie e certificazioni di parte, non ritenute comunque sufficienti dalla giudice per modificare quanto emerso precisamente e ripetutamente negli atti di indagine”, scrivono ancora dal Comitato, che riferisce come la giudice Bussu abbia osservato che “risultano perduranti conseguenze dannose del reato, eliminabili da parte del contravventore”.

Durante l’udienza è stato confermato che la Polizia giudiziaria ha notificato la prescrizione – confermata dall’Arpas – di rimozione e conferimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi. La giudice ha osservato che il fatto assume caratteristiche di gravità per l’ingente quantità di rifiuti e per la vicinanza ai centri abitati di Magomadas, Tresnuraghes, Flussio, Tinnura.

Martedì, 19 dicembre 2023