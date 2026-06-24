Il perchè dei festival dei libri in Italia, esperti a confronto a Perdasdefogu - Notizie

Perché i festival letterari in Italia? Se ne parlerà, in un confronto nazionale, sabato 27 giugno a Perdasdefogu (ore 10.30 Biblioteca comunale Daniele Lai) all'interno delle iniziative legate al Festival SetteSere SettePiazze SetteLibri, 16.ma edizione (27 luglio-2 agosto).

Organizza la ProLoco.

Il dibattito partirà dai libri di Umberto Eco: oltre a quelli notissimi, "I libri anticipano l'eternità" da cui è tratta la frase-tema della nuova edizione, "Non morirà il libro di lettura". Per quale motivo si rinnova ogni anno l'appuntamento con i lettori? Quali opportunità? Quali problemi? Quali scenari? Ma è vero che i festival sono troppi? Dopo un intervento video di Annalena Benini, direttrice del Salone del Libro di Torino, si confronteranno i direttori artistici dei festival "Pordenone Legge" (GianMario Villalta), "Campania libri festival" (Massimo Adinolfi), Festival SalernoLetteratura (Daria Limatola), Festival del Giornalismo culturale di Urbino (Lella Mazzoli), direttori e dirigenti di alcuni festival della Sardegna: Claudio Moica di Calasetta, Giovanni Follesa di Carbonia, la sindaca di Dorgali Angela Testone, Marcella Mulas e Aurelio Pullara di Gavoi, Francesca Casula di Liberos-Entula, Davide Mocci di Quartu, Luca Manunza di Seneghe), il vicepresidente nazionale dell'Associazione Librai (Aldo Addis).

Per la Regione Sardegna sarà presente la coordinatrice del settore Biblioteche e promozione della lettura Floriana Me.

Modera l'incontro la speaker ufficiale del festival, la giornalista Francesca Lai.

"Riteniamo fondamentale, necessario, urgente, promuovere in tutti i modi possibili la diffusione della lettura in Italia, a partire dalle scuole", dichiara il direttore artistico del festival di Perdasdefogu, Giacomo Mameli.



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