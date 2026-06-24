L'amore per la natura, la sensibilità verso il diverso, la solidarietà reciproca, il fare gruppo nel senso più positivo del termine, il coraggio di affrontare le piccole grandi difficoltà quotidiane sostenendosi l'uno con l'altro e ricevendo e dando aiuto reciproco, la forza di battersi lealmente per difendere i propri valori e portare avanti i propri ideali con coraggio. È questo il tema de "Il posto del cuore", l'ultimo film con la regia di Monica Zedda. La pellicola di prossima uscita, tratta da un soggetto originale, racconta poeticamente un'amicizia misteriosa e affascinante tra un gruppo di bambini che vive in un piccolo paese della Sardegna negli anni cinquanta e degli alberi in grave pericolo. A salvarli ci penseranno i piccoli.
Il film, finanziato dal Ministero
dell'istruzione del Merito e dal Ministero della Cultura
nell'ambito del progetto "Cinema e immagini per la scuola", ha
visto protagonisti gli alunni di 6/7 anni della 1^A della scuola
primaria Collodi di Cagliari, istituto comprensivo di via
Castiglione, che, oltre a recitare, hanno partecipato anche alla
scrittura del soggetto e alla stesura dei dialoghi, sotto la guida
della docente responsabile scientifica del progetto e regista
Monica Zedda, che da anni sperimenta il cinema come strumento di
crescita, apprendimento e inclusione.
Una parte importante nel film ce l'ha l'artista
sardo Benito Urgu, che, per l'occasione, ha smesso la maschera
dell'intrattenitore leggero per indossare quella dell'attore
drammatico. E' stata l'alta qualità pedagogica del progetto che ha
indotto Urgu a partecipare al film, dopo aver letto il soggetto ed
essersene innamorato.
"Il posto del cuore", che verrà proiettato in
prima visione al cinema Notorius di Cagliari il prossimo 27 giugno,
alle ore 19.00, è solo l'ultimo dei film girati da Zedda. L'ultimo
"Oltre il traguardo", è uscito lo...