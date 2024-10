Oristano, il sindaco difende la storia della Reggia giudicale

“La proprietà dell’antica Reggia giudicale, a lungo sede della Casa circondariale, è dello Stato. Leggo con stupore di immobilismo da parte del Comune, di mancato ricorso al diritto di prelazione, di resa di fronte a un affronto e a uno scempio. Ho già ricordato e oggi devo ribadire che il Comune non ha mai rinunciato a chiedere la titolarità dell’edifico che ospitava la sede del potere giudicale. Questo impegno è confermato da documenti ufficiali e, per chi ha memoria, dalle cronache della stampa che ha puntualmente riferito degli sforzi compiuti attraverso ininterrotti confronti con lo Stato e la Regione”. Il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna interviene nuovamente sulla decisione del Demanio di destinare l’antico edificio agli uffici della Prefettura: “Mi pare che oggi si stia facendo troppo facile demagogia. Chi sostiene che avremmo dovuto esercitare il diritto di prelazione dovrebbe sapere che l’immobile non è stato messo in vendita e che quindi non si può esercitare alcuna prelazione. Chi fa appello allo Statuto della Regione Sardegna che stabilisce che la Regione succede nei

