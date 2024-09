Il monastero di Santa Chiara a Oristano tra i "Luoghi del Cuore FAI"

Domenica 22 settembre, alle ore 10, il monastero di Santa Chiara a Oristano vivrà un momento storico con la cerimonia ufficiale di investitura come “Luogo del Cuore FAI”. L’evento sarà coronato dall’apposizione di una targa commemorativa, che sancirà un risultato frutto di anni di impegno e dedizione da parte di una comunità che ha saputo riconoscere il valore di questo straordinario complesso monastico. Oltre alla cerimonia, sarà presentato “Santa Chiara DTrecento”, un progetto innovativo di ricostruzione virtuale ideato per valorizzare e far conoscere l’antico monumento medievale. Questo progetto fa parte della campagna “I Luoghi del Cuore”, promossa dal Fondo Ambiente Italiano (FAI) e sostenuta da Intesa Sanpaolo, a cui il monastero ha partecipato grazie a una mobilitazione locale che ha coinvolto cittadini e appassionati del patrimonio storico. Il percorso verso questo traguardo ha preso il via nel 2022, quando le suore clarisse decisero di candidare il loro monastero all’undicesima edizione del censimento “I Luoghi del Cuore”. L’obiettivo era ambizioso: dare nuova visibilità alla loro “casa” e promuovere un patrimonio

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

