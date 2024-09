Oristano, modifiche al traffico in piazza Roma: cosa c'è da sapere

Giovedì 19 settembre, la circolazione in piazza Roma, a Oristano, subirà alcune modifiche temporanee per consentire lo svolgimento della campagna educativa “Una vita da social”. Si tratta di un’iniziativa finalizzata a sensibilizzare i cittadini, soprattutto i più giovani, sui rischi e le opportunità legati all’uso della rete. Il Comando della Polizia locale, attraverso un’ordinanza, ha disposto il divieto di sosta con rimozione dei veicoli in sosta vietata e il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli. Inoltre, i veicoli provenienti da via Figoli saranno obbligati a svoltare a sinistra verso via Mazzini, mentre quelli provenienti da via Diego Contini dovranno svoltare a sinistra verso via Tharros. L’ordinanza prevede anche il divieto di sosta con rimozione forzata in via Mazzini, su entrambi i lati della strada, nel tratto compreso tra Vico Mazzini e il civico numero 22, e in via Tirso, fino all’intersezione con Piazza Roma. Le misure saranno in vigore dalle ore 7 alle ore 16 del 19 settembre. Queste modifiche sono state

