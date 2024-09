Aidomaggiore, al via i lavori di ristrutturazione nell'ufficio postale

Poste Italiane ha avviato ieri i lavori di ristrutturazione presso l’ufficio postale di Aidomaggiore. Gli interventi fanno parte di un piano più ampio volto a modernizzare e rendere più accessibili gli uffici postali nelle aree meno urbanizzate, con l’obiettivo di migliorare il comfort e la fruizione dei servizi per i cittadini. Nel caso di Aidomaggiore, i lavori prevedono una completa riorganizzazione degli spazi interni, con nuovi arredi progettati per facilitare le operazioni allo sportello. Si punta a migliorare il comfort ambientale, ottimizzando l’esperienza di tutti coloro che si recano in ufficio per svolgere operazioni postali o accedere ai nuovi servizi digitali. Un’altra importante novità per i cittadini sarà la possibilità, alla riapertura dell’ufficio, di richiedere i primi tre certificati Inps direttamente allo sportello. Saranno disponibili il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M”, che riepiloga i dati relativi agli assegni pensionistici. Durante i dieci giorni di chiusura previsti per i lavori, Poste Italiane ha organizzato un servizio di continuità presso l’ufficio

