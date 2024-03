Oristano

Interventi dei vigili del fuoco

L’ondata di maltempo che sta investendo la Sardegna non risparmia la provincia di Oristano. Alle prime luci dell’alba i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per due frane: una lungo la strada Provinciale 15 e l’altra lungo la Statale 292.

Il primo intervento alle sei del mattino tra Santu Lussurgiu e Bonarcado: le abbondanti piogge hanno fatto franare un muretto. Pietre e detriti hanno invaso la carreggiata e costretto i vigili del del fuoco del distaccamento di Abbasanta a lavorare per oltre un’ora per mettere in sicurezza la strada. Saranno ora gli addetti dell’Amministrazione provinciale di Oristano a dover gestire la situazione di pericolo.

Sempre questa mattina, il secondo intervento per una frana lungo la Statale 292, non distante dall’abitato della borgata marina di Santa Caterina. Le piogge hanno fatto precipitare sulla strada fango e detriti.

Anche in questo caso è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, in attesa di quello degli addetti dell’Anas.

Per la giornata di oggi in alcune zone della Sardegna è valida l’allerta meteo della Protezione civile regionale.