Servizi sociali Le informazioni utili

Il municipio di Cabras

Cabras

Le informazioni utili

Il Comune di Cabras ha approvato la graduatoria definitiva Reis, parte prima – annualità 2024.

Con un successivo provvedimento da emanarsi a seguito del trasferimento delle risorse economiche da parte della Regione, il Comune procederà a valutare l’effettiva copertura finanziaria della graduatoria definitiva e la relativa ridefinizione delle istanze attualmente “idonee” e “idonee con riserva” in “ammesse” e “non ammesse”.

Tutti coloro che siano stati ammessi con riserva dovranno provvedere autonomamente a dare comunicazione dell’esito dell’istanza Adi o alle eventuali integrazioni documentali richieste

Il contributo economico verrà erogato in ordine di graduatoria a tutti i nuclei beneficiari, fino a esaurimento della disponibilità finanziaria assegnata al Comune, per cui in caso la Regione trasferisca risorse di importo inferiore al fabbisogno comunale, non tutti gli idonei diventeranno poi ammessi.

In caso di rinunce o decadenze dal