Cabras

Ecco chi potrà presentare la domanda

A Cabras potranno essere presentate da domani, venerdì 31 maggio, e fino a venerdì 14 giugno le richieste di riduzione del 30% della Tari per i nuclei familiari in situazioni di grave disagio sociale ed economico, con un Isee fino a 10.000 euro. A seguito della delibera di Giunta n.116 del 27 maggio 2024, che prevede le modalità di applicazione del parametro Isee, è stato pubblicato il modulo per la richiesta delle agevolazioni per le utenze domestiche.

L’amministrazione comunale di Cabras ha messo a disposizione un fondo di 18.000 euro. La copertura è assicurata con proventi stanziati nel Bilancio di previsione per l’anno 2024.

Oltre all’Isee, le ulteriori condizioni di ammissibilità all’agevolazione sono la residenza nel Comune di Cabras da almeno 12 mesi; nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario di natanti da diporto con motori di potenza superiore a 25 cv, di vetture con cilindrata superiore a 1.600 CC. con immatricolazione inferiore a 10 anni, di motoveicoli con cilindrata superiore a 500 CC. con immatricolazione inferiore a 10 anni.

Le agevolazione Tari 2024 saranno concesse fino ad esaurimento delle risorse disponibili garantendo, nel caso